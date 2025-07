Vandali in azione da Happy Days. Hanno devastato la zona all’aperto.

La loro furia vandalica non ha lasciato nulla al caso, causando danni ingenti alla zona all’aperto del ristorante pizzeria Happy Days. Un atto insensato che ha sconvolto la tranquillità del centro e messo in allarme la comunità. È urgente rafforzare i controlli e sensibilizzare sul rispetto degli spazi pubblici, affinché episodi come questi non abbiano più spazio nel nostro patrimonio collettivo.

I vandali colpisco ancora e questa volta lo fanno in modo pesante al ristorante pizzeria Happy Days, dove hanno letteralmente devastato la zona all'aperto. Il deprecabile episodio si è consumato ieri notte in via Giuseppe Verdi, in pieno centro. Erano da poco passate le 4 quando un gruppetto di persone non ancora identificate ha preso di mira il locale ed ha iniziato l'opera di devastazione. La loro furia vandalica non ha lasciato nulla al proprio posto: sono state divelte e distrutte le fioriere, stessa sorte per i tavoli e le sedie lanciati in tutte le direzioni. Come se non bastasse i vandali hanno presso alcune sedie e tavoli li hanno portati via e hanno iniziato a scagliarli contro altre attività delle vie adiacenti.