Una t-shirt spiritosa e il diritto a giocare con i simboli del passato.

Sarà che ce l’ho anch’io, dall’estate scorsa, la T-shirt della Barbie Brigate Rosse – la trovo spiritosissima, ed è un puro caso se non l’ho indossata su Instagram. Sarà che anch’io, a vent’anni, ho scattato Polaroid della mia incolpevole nonna con in mano una copia di Repubblica, e se avessi avuto una Renault 4 state sicuri che l’avrei infilata nel bagagliaio. Fatto sta che quando ho letto della ragazza dell’Università di Trento spinta a dimettersi dalla presidenza del Consiglio studentesco per le mie stesse colpe, beh, capite bene che mi sono sentito chiamato in causa. Le battaglie politiche sono una miscela variabile di ragioni ideali e di risentimenti; e quando evaporano le prime resta sul fondo, tenace, il sedimento asprigno dei secondi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it