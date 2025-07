Intelligenza artificiale negli enti pubblici tra luci e ombre

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le Pubbliche Amministrazioni, offrendo strumenti per aumentare efficienza e servizi ai cittadini. Tuttavia, le sfide sono evidenti: dalla carenza di cultura digitale alla qualità dei dati e degli strumenti di valutazione. Il Rapporto AgID 2025 ci accompagna in un percorso di scoperta e riflessione, analizzando 120 progetti innovativi e i rischi di un’adozione ancora incerta. È il momento di affrontare queste criticità per trasformare il futuro della PA.

Razzante *?Intelligenza Artificiale (AI) potenzia la produttività delle Pubbliche Amministrazioni (PA) ma presenta ancora forti criticità legate alla scarsa cultura digitale e alla insufficiente qualità dei dati e degli strumenti di valutazione. Nel Rapporto AgID 2025, denominato “L’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione”, è stata presentata un’ampia indagine che ha coinvolto 120 progetti di AI nelle PA e si è svolta mediante la somministrazione di un questionario. Dallo studio è emersa un’ampia diffusione di soluzioni basate sul machine learning, l’uso di chatbot e di assistenti virtuali, impiegati soprattutto per automatizzare le risposte alle richieste dei cittadini, migliorare l’interazione con questi ultimi e per supportare l’elaborazione di grandi quantità di dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Intelligenza artificiale negli enti pubblici tra luci e ombre

