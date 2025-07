Una folla per i piccoli sbandieratori

Domenica a Lugo è andato in scena uno dei momenti più emozionanti dei Giochi giovanili della Bandiera, con una folla entusiasta che ha assistito al magico spettacolo dei piccoli sbandieratori. Nonostante il caldo torrido, oltre 1.100 giovani atleti hanno incantato il pubblico con la loro abilità e passione, lasciando un ricordo indelebile di questa straordinaria edizione. Un evento che, senza dubbio, verrà ricordato a lungo e che ha dimostrato quanto sia vivo lo spirito di squadra e tradizione.

L’ultimo volteggiar di bandiera c’è stato domenica verso mezzogiorno, poi le premiazioni hanno messo la parola fine a un’edizione dei Giochi giovanili della Bandiera che a Lugo ricorderanno per molto tempo. Tante le persone accorse, incuriosite dall’evento che, nonostante il grande caldo, non hanno perso l’occasione di incitare, ammirare e applaudire gli oltre 1.100 piccoli atleti tra tamburini, sbandieratori e chiarine, arrivati da ogni parte d’Italia con i loro colori e stendardi. L’evento è stato promosso e organizzato dalla Contesa Estense e dai quattro rioni lughesi de’ Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie su incarico della Fisb, la Federazione italiana sbandieratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una folla per i piccoli sbandieratori

In questa notizia si parla di: sbandieratori - folla - stato - evento

Una folla per i piccoli sbandieratori; Folla per il volo in piazza. E la festa entra nelle rsa; La 36esima edizione del Toson d'Oro conquista la folla nel centro storico di Vasto.

Una folla per i piccoli sbandieratori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com