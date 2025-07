nuovi studi sulla collezione gorini pool di scienziati indaga i misteri

Un’équipe di scienziati esperti si prepara a svelare i segreti nascosti nella Collezione anatomica Paolo Gorini, un patrimonio unico al mondo. Attraverso studi approfonditi e tecniche innovative, mirano a decifrare i misteri della pietrificazione umana, rendendo omaggio a uno dei più affascinanti capitoli della storia scientifica italiana. Dagli inizi del 2025, l'interesse e la passione per queste opere si intensificano, aprendo nuove prospettive su un passato enigmatico e affascinante.

Ci saranno nuovi studi sulla Collezione anatomica Paolo Gorini. Un’équipe specializzata di scienziati indagherà infatti sui misteri della pietrificazione umana, tecnica adoperata dallo “scienziato mago” lodigiano per realizzare i suoi celebri preparati anatomici, esposti in quello che si vorrebbe far diventare un vero e proprio museo. Dagli inizi del 2025, i preparati sono stati posti sotto esame al fine di svelare le tecniche impiegate da Gorini per la loro conservazione e per restituire ai corpi e alle persone mummificate un’identità. Il complesso lavoro di intervento si inserisce nell’ambito della rassegna “Under the Skin” (Sotto la Pelle), progetto di valorizzazione della collezione anatomica nato dalla partnership tra la Pro Loco cittadina e l’ Università dell’Insubria e finanziato dalla Fondazione Cariplo col sostegno della Fondazione Comunitaria di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it