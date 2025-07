ragazzina perseguitata per sei mesi arrestato lo stalker recidivo

Un'ombra lunga si è sollevata su Castelnuovo Rangone, dove un 27enne straniero è stato arrestato dopo mesi di stalking ai danni di una ragazzina. La sua condotta persecutoria, culminata in un intervento tempestivo dei carabinieri, ha portato alla sua detenzione in carcere, garantendo finalmente un senso di sicurezza alla giovane vittima. La lotta contro la violenza e l’odio si conferma un impegno costante da parte delle forze dell’ordine e della comunità.

È stato arrestato e si trova attualmente in carcere un 27enne straniero che a Castelnuovo Rangone si è reso protagonista, negli ultimi sei mesi, di atti persecutori nei confronti di una ragazzina. A far scattare l'arresto in flagrante da parte dei carabinieri della stazione locale, con il giudice che ha poi disposto il trasferimento in carcere, è stata la reiterata attività di stalking ai danni della minorenne, con cui non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto. All'uomo, due giorni prima dell'arresto era stato notificato il divieto di avvicinamento alla ragazzina e, proprio per la gravità dei comportamenti e del pericolo di reiterazione, avrebbe dovuto mantenere una distanza minima di 500 metri dall'abitazione e dai luoghi frequentati dalla minorenne.