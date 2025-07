Samuel Beckett ’Finale di partita’ Per due sere alle Artificerie Almagià

Dal suo debutto nel 1957, "Finale di partita" di Samuel Beckett ha conquistato il cuore del teatro dell’assurdo, rimanendo un pilastro della drammaturgia moderna. Quasi settant’anni dopo, la sua potenza evocativa e i suoi temi universali ci sfidano ancora ad interrogarsi sul senso dell’esistenza. Nerval Teatro riporta in scena questa pietra miliare, invitandoci a scoprire se, anche oggi, Beckett abbia ancora qualcosa da dirci.

Dal suo debutto nel 1957 al Royal Court Theatre di Londra, Finale di partita è diventato uno dei lavori più rappresentati del drammaturgo irlandese Samuel Beckett, forse l’ultimo dei grandi modernisti e sicuramente uno dei numi tutelari del teatro dell’assurdo. Quasi settant’anni più tardi, cos’ha ancora da dirci’ Finale di partita?’ L’onere e onore di rispondere ricade su Nerval Teatro, che stasera e domani sera alle 21 alle Artificerie Almagià, mell’ambito di Ravenna Festival, propone il capolavoro beckettiano nel testo integrale tradotto da Carlo Fruttero. Da anni la compagnia di Maurizio Lupinelli e Elisa Pol attraversa la drammaturgia di Beckett con gli interpreti diversamente abili del Laboratorio Permanente a Rosignano Marittimo e a Ravenna, tra Tirreno e Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samuel Beckett, ’Finale di partita’. Per due sere alle Artificerie Almagià

