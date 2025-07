La sicurezza sul lavoro Nelle scuole superiori lezioni con gli ispettori

La sicurezza sul lavoro nelle scuole superiori diventa un tema centrale, grazie a lezioni con gli ispettori dedicate a ridurre gli infortuni e promuovere la cultura della salute. Questi incontri speciali non solo sensibilizzano sui valori fondamentali di sicurezza, ma offrono anche formazione sulle regole del mercato del lavoro, affrontando tematiche come il lavoro minorile e i tirocini. Un passo importante nel preparare gli studenti ad affrontare il mondo adulto con consapevolezza e responsabilità .

Speciali lezioni per ridurre gli infortuni sul lavoro e sensibilizzare sui valori della salute e della sicurezza, in ogni ambiente di vita, ma anche formazione sulle regole del mercato del lavoro, con un focus sul lavoro minorile e sul tirocinio. Nell'avvicinamento al mondo degli adulti, ciò che da settembre prenderà avvio nel triennio delle scuole superiori è un significativo passo avanti rispetto ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto, l'ex alternanza scuola-lavoro). Il dirigente reggente l'Ufficio scolastico territoriale Imerio Chiappa e il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro di Sondrio Dario Messineo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per il collegamento del sistema formativo con le istituzioni del welfare.

