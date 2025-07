Parla e si commuove l' ex cantante di Amici accusato a Torino di maltrattamenti alla ex | Vivo un’ingiustizia ma ho ritrovato il focus

In un'aula di tribunale di Torino, l'emozione si fa strada tra accuse di maltrattamenti e ricordi dolorosi. L'ex cantante di Amici, visibilmente commosso, si confronta con il suo passato mentre legge il discorso preparato con cura. La sua ex fidanzata, sopraffatta dall'intensitĂ del momento, abbandona l'aula, lasciando trasparire il peso di una storia complicata. In questa scena di grande vulnerabilitĂ , emerge il racconto di una giustizia che cerca veritĂ e umanitĂ .

Quando lui legge il discorso che si è preparato da casa, dopo aver risposto alle domande degli avvocati, la sua ex fidanzata lascia l’aula del tribunale di Torino. “Non voglio ascoltare, così è troppo” si sfoga lei con la propria mamma, che le passa una bottiglietta d’acqua per trovare sollievo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

