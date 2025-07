San Zenone partiti i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Majano

San Zenone e Majano si preparano a vivere nuove emozioni sportive: sono partiti i lavori di rinnovamento degli impianti di San Tomaso e Majano, un intervento atteso da anni che trasformerà questi spazi in vere e proprie fucine di energia e socialità. Con un investimento di circa 170.000 euro, finanziato dal bilancio comunale e da fondi dedicati, l’obiettivo è creare ambienti più moderni, sicuri e accoglienti per tutti gli appassionati.

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi del parco San Tomaso a Majano, in via Marini a San Zenone degli Ezzelini. Un intervento atteso da tempo, dal valore complessivo di circa 170.000 euro, finanziato attraverso fondi propri del bilancio comunale e con il sostegno. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

