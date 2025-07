Sterminò la famiglia Maturità per Riccardo | E ora l’università

Riccardo Chiarioni, un giovane di 18 anni con un passato tragico e complesso, sogna ora di intraprendere un percorso universitario, anche a distanza. La sua storia, segnata da un grave delitto all'età di 17 anni, si intreccia con il desiderio di riscatto e di nuove possibilità. Ma può davvero avere una seconda chance? La sua vicenda ci porta a riflettere sulla riabilitazione, l’educazione e le speranze di un domani diverso.

Riccardo Chiarioni desidera iscriversi all’università, a una facoltà scientifica, che potrebbe frequentare a distanza, nell’Istituto penale per i minorenni di Firenze dove è detenuto per aver ucciso, a 17 anni, padre, madre e fratello di 12 anni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 a Paderno Dugnano, alle porte di Milano. Il giovane condannato in primo grado a 20 anni di reclusione, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, ieri ha superato lo scoglio della maturità, sostenendo l’orale davanti a una commissione in trasferta del suo liceo scientifico. "Dovrebbe essere andato tutto bene – spiega il suo legale, l’avvocato Amedeo Rizza – so che ha sostenuto l’esame, seguendo le procedure previste, ma non ho ancora avuto modo di sentirlo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net