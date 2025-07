Premio ‘Costruiamo il futuro’ alle società | Lo sport ha il potere di svegliare la speranza

Il premio “Costruiamo il Futuro” si distingue come un faro di speranza e impegno sociale, celebrando il valore dello sport come motore di solidarietà e rinascita. Alla sua nona edizione, promosso dalla fondazione omonima e presentato a Palazzo Marino, invita le piccole associazioni a fare sentire la loro voce, premiando chi con passione e dedizione contribuisce a costruire un domani migliore. Non perdere l’opportunità di partecipare: il bando chiude il 15 settembre!

Un premio per l’impegno in campo sociale e sportivo del terzo settore e no-profit. E un grande cuore a simboleggiarlo. È il premio “ Costruiamo il futuro ”, alla nona edizione, promosso dalla fondazione omonima e presentato a Palazzo Marino, annunciando l’apertura del bando di partecipazione che si chiude il 15 settembre. L’iniziativa benefica distribuirà premi, assegni e forniture sportive ad associazioni di piccole dimensioni che si sono distinte per l’impegno in ambito sociale e sportivo. "Vogliamo distribuire in questa nuova edizione almeno 150mila euro ", afferma il presidente della fondazione Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premio ‘Costruiamo il futuro’ alle società: "Lo sport ha il potere di svegliare la speranza"

