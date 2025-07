Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi | orari precisi dove vederli in tv canali streaming

Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 promettono emozioni e grandi sfide, con nove talenti azzurri pronti a lasciare il segno nel primo turno. Oggi, martedì 1° luglio, si conclude il primo round dei main draw, tra incontri imperdibili e orari precisi da seguire in diretta TV e streaming. Scopri dove vedere le partite degli azzurri e vivere al massimo questa giornata di tennis internazionale!

Oggi, martedì 1° luglio, si completerĂ il primo turno dei main draw di singolare di Wimbledon 2025: in programma ben 69 incontri (dei quali 4 interrotti ieri ed 1 rinviato prima dell’inizio ), che vedranno protagonisti la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile. Scenderanno in campo quest’oggi ben nove azzurri. Tra gli uomini spicca il derby tra il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e Luca Nardi, mentre dovranno completare le loro fatiche, interrotte ieri a causa dell’oscuritĂ , Matteo Arnaldi, sotto di due set contro il neerlandese Botic van De Zandschulp, e Giulio Zeppieri, che dovrĂ giocare la frazione decisiva contro il nipponico Shintaro Mochizuki. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

In questa notizia si parla di: campo - wimbledon - italiani - orari

L’infarto in campo, poi il gol e la corsa in ospedale: Wimbledon, la storia di Hutchinson - Una partita di calcio si trasforma in una scena incredibile: Sam Hutchinson, centrocampista del Wimbledon, ha avuto un infarto durante il match, ha segnato il gol decisivo e poi si è precipitato in ospedale per le cure.

Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming -#Wimbledon #Wimbledon2025 #tennis #Berrettini #Paolini Vai su X

Scopri tutti gli orari dei match degli italiani in campo lunedì 23 giugno tra le qualificazioni di Wimbledon e il torneo di Eastbourne ? https://buff.ly/vdLQFjv Vai su Facebook

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 1 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon, i risultati degli italiani: Fognini battuto da Alcaraz, Berrettini si arrende a Majchrzak.

Wimbledon 2025: Sinner-Nardi, Musetti, Cobolli e tutti gli italiani in campo oggi. Ecco gli orari dei match - In campo anche Lorenzo Musetti, Elisabetta Cocciaretto, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti e Flavio Cobo ... Lo riporta msn.com

Wimbledon 2025: Sinner-Nardi, Musetti, Cobolli dan semua pemain Italia di lapangan hari ini. Berikut adalah jadwal pertandingan - Hari ini di Wimbledon 2025, Sinner melakukan debutnya pada pukul 14 waktu Italia melawan Luca Nardi dalam derby seluruh Italia. Come scrive firstonline.info