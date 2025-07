bollino rosso in europa sos da londra a palermo limitazioni nei cantieri

L’Italia si surriscalda con 17 città sotto il bollino rosso e temperature record che superano i 37°C. Dal caos nei cantieri alle restrizioni del traffico, il caldo intenso mette a dura prova cittadini e infrastrutture, mentre il ministero della Salute lancia un importante allarme: le condizioni di emergenza colpiscono tutti, non solo le fasce più fragili. Scopriamo insieme come affrontare questa ondata di calore e proteggere la nostra salute.

Diciassette città da bollino rosso oggi, 18 mercoledì. Il caldo non dà tregua a gran parte dell’Italia e il ministero della Salute ricorda che l’allerta di livello 3 indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive" e non solo gli anziani, i bambini molto piccoli e i malati cronici. Oggi si prevedono 37 gradi a Brescia, Firenze, Latina, Palermo e Roma; domani la stessa temperatura anche a Milano; mentre Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono in rosso ormai dal 26 giugno e lo saranno fino a domani. LE CITTÀ CON I BOLLINI Le altre città a rischio sono Verona, Trieste, Genova, Ancona, Viterbo, Rieti e Frosinone, domani si aggiungerà Campobasso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net