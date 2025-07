Turismo il Nord Europa adora Urbino

Il Nord Europa si innamora di Urbino, una gemma ricca di storia e cultura. Per accogliere sempre più visitatori da Danimarca e Svezia, la città si prepara a lanciare un innovativo piano di promozione, coinvolgendo le Camere di commercio locali e organizzando eventi dedicati alle eccellenze delle Marche. Un’opportunità unica per scoprire e valorizzare il patrimonio di Urbino, rafforzando i legami con il Nord Europa e rendendo questa città un must per i viaggiatori internazionali.

Per incrementare il flusso turistico dall'estero, Urbino punta sul mercato del Nord Europa. Insieme a una rete di Comuni, l'amministrazione ha posto le basi per stringere legami con Danimarca e Svezia, sulla scorta di quanto già fatto con Nizza, anche in questo caso avendo come punto di riferimento le Camere di commercio, stavolta italo-danese e italo-svedese. Il piano partirà con giornate di promozione turistica ed enogastronomica delle Marche a Copenaghen e Stoccolma, finanziate dalla Regione: "L'ente ha recepito la proposta avanzata da una rete di Comuni, incluso Urbino, e ha deciso di avviare il progetto, stanziando fondi – spiega Francesco Guazzolini, assessore al Turismo –.

In questa notizia si parla di: urbino - europa - nord - turismo

