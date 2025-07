Dibattito sull’uso di mine antiuomo da parte di Kyiv | violazione ingiustificabile o dolorosa necessità?

dubbio: l’uso di mine antiuomo rappresenta una violazione grave delle norme internazionali e dei principi umanitari fondamentali. La loro presenza nel territorio ucraino, nonostante il divieto, solleva questioni etiche e legali che meritano un’attenta riflessione. La guerra può essere atroce, ma ci sono limiti inviolabili da rispettare per proteggere le vite innocenti e preservare la dignità umana. È fondamentale affrontare questa questione con responsabilità e fermezza.

Giurista internazionalista: Le mine antiuomo sono vietate da una convenzione internazionale che l’Ucraina ha sottoscritto. Punto. Non c’è contesto o giustificazione tattica che possa rendere accettabile il loro uso. Sono armi indiscriminate, progettate per ferire e mutilare, e restano attive per anni dopo la fine delle ostilità. Colpiscono civili, bambini, contadini. E rovinano la reputazione di chi le usa, anche se lo fa per difendersi. Non c’è autodifesa che tenga: se Kyiv vuole restare dalla parte del diritto e della civiltà, non può comportarsi come l’aggressore che dice di voler respingere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it