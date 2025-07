Sumy nel mirino Putin vuole il cuscinetto Cinquantamila soldati preparano l’assedio

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano con la minaccia di un assedio imminente a Sumy, nel cuore del Nord Ucraino. Mosca sembra aver schierato circa 50.000 soldati a breve distanza dalla città , puntando a creare una "fascia di sicurezza" che protegga la regione di Kursk. Un passo strategico che potrebbe cambiare gli equilibri sul campo di battaglia, lasciando il mondo intero ad attendere con ansia le prossime mosse di Putin.

Le forze russe potrebbero puntare presto verso Sumy, il capoluogo dell’omonima regione del nord ucraino, dove Mosca ha detto di volere realizzare una " fascia di sicurezza " a protezione di quella russa di Kursk, già parzialmente invasa lo scorso anno dalle truppe di Kiev. Il Wall Street Journal scrive che 50.000 soldati russi sono stati schierati a non più di 19 chilometri dalla città , che una decina di giorni fa Vladimir Putin (foto) non aveva escluso di potere attaccare. Le forze russe nella regione sarebbero in proporzione di tre a uno rispetto ai difensori ucraini, precisa il Wsj. Dieci giorni fa, parlando al Forum economico di San Pietroburgo davanti a una platea internazionale, il presidente russo aveva ribadito di volere creare una fascia di sicurezza in territorio ucraino con una profondità "tra i 10 e i 12 chilometri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net