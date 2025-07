Torrico | La biblioteca civica è una vera necessità

Torrico, la biblioteca civica 232 rappresenta una vera e propria necessità per la comunità. Il dibattito sulla sua mancata apertura, nonostante il nucleo già esistente, torna alla ribalta con una riflessione di Ermanno Torrico, ex docente universitario. "Ho ascoltato con interesse la risposta dell’assessore Ottaviani – scrive Torrico – all’interrogazione sulla biblioteca comunale. Una risposta insoddisfacente, tutta sulla difensiva, che potrebbe essere ...

Il dibattito sulla mancata apertura della biblioteca civica a partire dal nucleo già esistente, affrontato recentemente in consiglio comunale, torna ad emergere con una riflessione di Ermanno Torrico, già docente in ateneo. "Ho ascoltato con interesse la risposta dell’assessore alla cultura Ottaviani – scrive Torrico – all’interrogazione sulla biblioteca comunale. Una risposta insoddisfacente, tutta sulla difensiva, che potrebbe essere sintetizzata nel paradosso stravagante che “la Biblioteca civica già esiste, ma va ricostituita“. Ha quindi richiamato il “Patto per la lettura“ promosso dal Comune di Urbino e dall’Unione Montana dal 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it