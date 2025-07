Il quartiere Croce si scopre ancora più green

Il quartiere Croce di Casalecchio si trasforma ancora, rinnovando il suo volto verde e vivace. Dopo la riconquistata Piazza Zampieri, si apre una nuova fase di interventi che porteranno a un miglioramento degli spazi pubblici, grazie a importanti finanziamenti europei. Un progetto ambizioso che renderà il quartiere ancora più accogliente e sostenibile, promuovendo il benessere di tutti i cittadini. E il meglio deve ancora venire...

Inizieranno fra pochi mesi, in autunno, i lavori di riqualificazione urbana di alcuni spazi pubblici del quartiere Croce, a Casalecchio. Dopo la radicale sistemazione di Piazza Zampieri si apre, quindi, una seconda fase di interventi affidati al Comune e finanziati in gran parte da risorse europee assegnate attraverso un bando regionale che ha garantito un contributo di un milione e mezzo di euro rispetto a una serie di interventi che valgono complessivamente due milioni. L’esito è quello del bando per la progettazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane. La graduatoria stilata dalla Regione ha assegnato al progetto casalecchiese il massimo del contributo al progetto intitolato Vivere infrastrutture verdi di qualità alla Croce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il quartiere Croce si scopre ancora più green

In questa notizia si parla di: quartiere - croce - scopre - green

A Casa Vasari il secondo appuntamento di "Michelangelo e Vasari, artisti nel quartiere di Santa Croce" - Sabato 31 maggio, alle ore 11.00, si svolgerà il secondo appuntamento del ciclo di visite guidate “Michelangelo e Vasari: artisti nel quartiere di Santa Croce”.

Il quartiere Croce si scopre ancora più green - Saranno piantumati nuovi alberi e incrementata la mobilità sostenibile ... Riporta msn.com

Roma, al Pigneto un'onda verde per la rinascita «green» del quartiere - «Vogliamo un quartiere più pulito, più verde»: il movimento Pigneto pop ha portato in piazza un'onda verde fatta di cittadini, volontari Retake e Croce Rossa Italiana per un flashmob in grado ... Si legge su video.corriere.it