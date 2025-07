Il sottopasso chiuso da mesi | Troppi rischi per i pedoni Il Comune si dia una mossa

Il sottopasso, chiuso da mesi e fonte di notevoli disagi per pedoni e ciclisti, rappresenta un grave problema di sicurezza e accessibilità nel quartiere. La lentezza dell’amministrazione nel completare i lavori di manutenzione solleva dubbi sulla priorità data ai bisogni dei cittadini. Quanto ancora dovremo aspettare prima che questa piccola, ma essenziale opera di servizio venga finalmente riqualificata? La città ha il dovere di intervenire al più presto, perché il benessere dei residenti non può più essere rimandato.

Sottopasso in manutenzione chiuso da mesi, quartiere isolato per pedoni e ciclisti, il Pd punta il dito contro la giunta: "Rinnovare l'intonaco dei muri e rifare i parapetti della rampe sembra un'impresa titanica per questa amministrazione. Quanto ci vuole per portare a termine una piccola attività che però rende un grande servizio?", si chiedono dal gruppo d'opposizione. "Il disagio è grande: senza sottopasso le persone dirette a piedi verso Mocchirolo e al quartiere San Gerolamo devono camminare ai margini della strada che passa sopra la ferrovia, in una condizione di grande precarietà: infatti anche il marciapiede del cavalcavia è inutilizzabile per lavori in corso".

