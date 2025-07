Lo sport riparte grazie ai lavori

Lo sport a Faenza torna a vivere, grazie a interventi che rinnovano e potenziano le strutture dedicate ai giovani atleti. Mentre i lavori al complesso Graziola proseguono spediti per riaprire gli spazi entro settembre, un nuovo progetto si prepara a dare slancio anche al campo Samorini della Virtus Faenza. A maggio, è stato approvato il piano di intervento, segnando un importante passo verso un’estate ricca di attività sportive e di rinascita per la comunità .

Mentre procedono spediti i lavori all'interno del complesso Graziola, con l'obiettivo di restituire alle societĂ sportive gli spazi dedicati all'attivitĂ agonistica entro settembre, un altro intervento interesserĂ prevedibilmente durante l'estate un altro impianto sportivo faentino. Si tratta del campo da calcio Samorini, in gestione alla Virtus Faenza. A maggio scorso infatti era stato approvato il progetto di fattibilitĂ relativo all'installazione del manto in erba sintetica. Nei giorni scorsi è stato poi approntato il ricorso a un mutuo per 650mila euro presso l'Istituto per il credito sportivo, finalizzato al finanziamento dell'opera.

