Creatività e voglia di fare Nasce COlab progetto a misura di giovani

Creatività e voglia di fare si uniscono in COlab, il progetto pensato su misura per i giovani. Selezionato tra i 31 migliori tra i 50 presentati dalla YouthBank, COlab riceve un piccolo ma prezioso finanziamento per dare vita alle idee innovative dei giovani comaschi. La YouthBank, nata nel 2007 a Como, coinvolge realtà locali che stimolano l'impegno giovanile, creando un ponte tra sogni e azioni concrete. E così, i giovani diventano protagonisti del loro futuro...

Nasce il progetto COlab, selezionato tra i 31 dei 50 progetti presentati da giovani della YouthBank, ottenendo così un piccolo finanziamento per impostare le attività presentate. La YouthBank è un progetto approdato a Como nel 2007 dalla Fondazione Comasca e presenta 5 filiali in provincia. In ogni filiale un gruppo di giovani under 25 scrivono, preparano un bando e scelgono i progetti da finanziare (youthbanker), dove altri coetanei aderendo, presentano un progetto di utilità sociale, supportati da un'associazione di riferimento. Tre ragazze affiancate dalle Acli di Como hanno iniziato questa esperienza e steso il progetto poi selezionato da YouthBank, risultando vincitori.

