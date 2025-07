Spiagge sold out ma solo la domenica

L’estate civitanovese si conferma con un curioso dualismo: spiagge affollate di domenica, ma quasi vuote negli altri giorni. Una tendenza che rivela come la nostra città continui a essere una meta mordi e fuggi, prediletta dai pendolari del mare, meno attrattiva per chi cerca vacanze stanziali. Sabato, l’area sosta dietro il supermercato Sì Con Te di Fontespina era deserta, simbolo di un ritmo di turismo ancora in movimento, in attesa di una svolta.

Estate civitanovese, pienone in spiaggia la domenica ma negli altri giorni parcheggi e ombrelloni pressoché vuoti. Si va consolidando una tendenza, che da qualche anno mostra come la città non sia mai riuscita ad affrancarsi dall'essere una meta mordi e fuggi, amata dal bagnante pendolare, e invece meno battuta da chi prenota vacanze stanziali. Sabato era deserta l'area sosta dietro il supermercato Sì Con Te di Fontespina. Pochissime le auto parcheggiate e, di conseguenza, anche il servizio navetta gira scaricando sul litorale non certo masse di bagnanti. In spiaggia, durante la settimana, la maggioranza degli ombrelloni resta chiusa per prepararsi poi all'assalto della domenica.

