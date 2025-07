bimbi di coppie divise raddoppiati al grest

In un contesto in cui i bambini di genitori separati cercano spazi di serenità e condivisione, le parrocchie e la Caritas rispondono con impegno e dedizione. Sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno i figli di coppie divise che partecipano ai Grest, un segnale di quanto sia importante creare ambienti di accoglienza e supporto. Senza un sostegno concreto, però, il loro percorso di crescita potrebbe farsi più complesso.

Le ultime richieste d'aiuto sono arrivate proprio ieri: due mamme hanno chiesto alla Caritas di poter mandare i loro figli ai Grest. Sono 120 i bambini figli di genitori separati che frequentano i centri estivi organizzati nelle parrocchie. "Sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno - ha detto il direttore della Caritas, don Franco Tassone –, ma la cosa positiva è che offriamo loro un'attenzione particolare e un ascolto". Senza un fratello con il quale confrontarsi, costretti a "dividersi" da un genitore e l'altro, questi piccoli hanno bisogno di seguire un percorso ad hoc. "Abbiamo calibrato la nostra offerta – ha aggiunto don Franco – sulle loro esigenze ascoltando quello che volevano perché il Grest non deve essere un "parcheggio" per consentire ai genitori di poter lavorare, deve far divertire i bambini.