Storia della psichiatria Museo all’Osservanza pronto in primavera | La memoria sia viva

Il museo dedicato alla storia della psichiatria all'Osservanza prende forma, promettendo di diventare un punto di riferimento culturale e di memoria a Imola. Pronto in primavera, con l’allestimento presentato tra settembre e ottobre, e l'inaugurazione prevista entro marzo 2026, questo spazio rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del passato e del futuro della salute mentale. Un luogo che custodirà storie e innovazioni, mantenendo viva la memoria collettiva.

Presentazione del progetto definitivo dell'allestimento tra settembre e ottobre. E inaugurazione entro fine marzo 2026. Passo in avanti verso il nuovo spazio dedicato alla storia della psichiatria imolese nei padiglioni 10 e 12 dell' Osservanza. Svelato ieri il nome e il logo della struttura, che ospiterà in futuro anche la sede del Circondario, la cui identità è stata costruita in questi mesi proprio dall'ente di via Boccaccio con il supporto della cooperativa Hibou Heritage & Digital Humanities attraverso un percorso nel segno della partecipazione, della memoria collettiva e dell'innovazione culturale.