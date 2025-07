Risultati storici per Gianluca Credi e Alessandro Zaccone

Un fine settimana da ricordare per il Team Red Racing: dalle emozionanti vittorie ad Assen alle celebrazioni in Toscana, il nostro team ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione. Alessandro Zaccone ha conquistato il trionfo nel Moto E, mentre Gianluca Credi ha scritto una pagina importante nella storia del motociclismo italiano con il primo titolo Uisp Epoca della stagione. Un tripudio di successi che conferma il nostro spirito vincente e la passione senza confini.

Fine settimana stratosferico per il Team Red Racing, si parte dal circuito di Assen in Olanda per il Moto Gp Moto ‘E’, con la vittoria di Alessandro Zaccone, mentre dalla Toscana arriva il primo titolo Italiano Uisp Epoca della stagione con Gianluca Credi. Partiamo dal sabato che sul circuito di Assen dove si è disputata la seconda gara del Moto Gp elettrico, con Alessandro Zaccone, che dopo aver accusato qualche problema in prova grazie al lavoro dei meccanici, con una seconda e prima posizione ha conquistato il secondo posto della classifica generale. Altro risultato felice arriva dal tracciato sterrato di Chiusdino (Siena) dove è arrivato il primo titolo italiano per il Team Red Racing grazie a Gianluca Credi nella categoria New Epoca, infatti, grazie ad un quarta e un primo posto è arrivata la seconda posizione di giornata ed il Titolo italiano Uisp Epoca New 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risultati storici per Gianluca Credi e Alessandro Zaccone

In questa notizia si parla di: alessandro - zaccone - gianluca - credi

Risultati storici per Gianluca Credi e Alessandro Zaccone; Fine settimana stratosferico per il Team Red Racing: vittorie e titoli in tutta Europa; Red Racing: protagonista nel Moto Mondiale Moto “E”, Campionato Italiano Motocross Epoca e Minimoto.

Risultati storici per Gianluca Credi e Alessandro Zaccone - Fine settimana stratosferico per il Team Red Racing, si parte dal circuito di Assen in Olanda per il Moto Gp Moto ‘E’, con la vittoria di Alessandro Zaccone, mentre dalla Toscana arriva il primo titol ... Lo riporta msn.com

Zaccone soffia la pole a Gutierrez: è la terza di fila - MotoGP - Racing): al Sachsenring, in occasione del sesto round del campionato del mondo FIM Enel MotoE™, l’italiano si è aggiudicato la terza pole ... Riporta motogp.com