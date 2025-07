A Desio Salutami tuo fratello Le note spettinate di Marco Ligabue

Preparati a vivere una serata unica a Desio, tra note spettinate e storie di cuore. Marco Ligabue, con il suo talento sincero e la sua ironia contagiosa, porta in piazza della Conciliazione un live che promette emozioni genuine e risate condivise. Non perdere questa occasione di immergerti in un mondo di musica, passione e racconti intimi, dove anche Luciano si prende la scena... Una notte da non dimenticare!

Sar√† una serata di musica, canzoni e racconti ‚Äúspettinati‚Äú. Una serata fatta di passione, quella di chi ama suonare dal vivo in modo sincero, senza compromessi, ma anche di toni intimi e ironia. √ą quella che si potr√† godere domani in piazza della Conciliazione a Desio, dove far√† tappa il tour dello spettacolo ‚Äú Salutami tuo fratello ‚Äú del cantautore Marco Ligabue. Il fratello in questione √® il rocker Luciano, che entra pure lui nella narrazione di questo fortunato format acustico, di cui sono gi√† state realizzate quasi 200 date. "Salutami tuo fratello √® innanzitutto il libro che √® ho scritto durante lo stop del Covid ‚Äď racconta Marco Ligabue ‚Äď Mi sono ritrovato in casa e dopo le prime settimane di spaesamento ho cercato di sfruttare il tempo scrivendo, con racconti che spaziano dall‚ÄôEmilia alla balera di famiglia a storie musicali, tutte cose che mi hanno toccato da vicino, alcune emozionanti e altre grottesche, e con un titolo che scherza su qualcosa che mi sono sempre sentito dire da tutta la vita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - A Desio ‚ÄúSalutami tuo fratello‚ÄĚ. Le note spettinate di Marco Ligabue

In questa notizia si parla di: fratello - desio - salutami - marco

Aggiornamento : 22/06 SANTA LUCIA DI FONTE NUOVA (RM) - concerto 26/06 CARPI (MO) - concerto 27/06 RUVO DI PUGLIA (BA) - concerto 28/06 POSSIDENTE (PZ) - concerto 29/06 MONASTIR (SU) - concerto 02/07 DESIO (MB) - Salutami tuo fratello 05/ Vai su Facebook

A Desio ‚ÄúSalutami tuo fratello‚ÄĚ. Le note spettinate di Marco Ligabue; Al via il tour 2025 di Marco Ligabue, fa tappa anche a Londra; Marco Ligabue: Un Tour Live tra Italia e Londra nel 2025.

A Desio ‚ÄúSalutami tuo fratello‚ÄĚ. Le note spettinate di Marco Ligabue - È quella che si potrà godere domani in piazza della Conciliazione a Desio, dove farà tappa il tour dello spettacolo ‚ÄúSalutami tuo fratello‚Äú del cantautore Marco Ligabue. Da ilgiorno.it

Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna - Dagli Anni 80 a oggi: a Desio la cantante da oltre 15 milioni di dischi venduti. Lo riporta ilgiorno.it