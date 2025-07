Legambiente Terre di Parchi | Diciamo no al fotovoltaico

Legambiente Terre di Parchi si schiera con fermezza contro il progetto dell’impianto fotovoltaico Ranteghetta, che minaccia i territori di Santo Stefano Ticino, Marcallo con Casone e Ossona. Unendo le forze con il Comitato No Impianto Fotovoltaico e i Comuni coinvolti, ribadiamo il nostro no a questa iniziativa che potrebbe compromettere l’equilibrio ambientale e il patrimonio naturale locale. È fondamentale proteggere le nostre terre e garantire uno sviluppo sostenibile che rispetti il territorio.

"Diciamo no all’impianto fotovoltaico denominato Ranteghetta che dovrebbe nascere sui territori dei Comuni di Santo Stefano Ticino, Marcallo con Casone e Ossona". È così che Legambiente Terre di Parchi intende unirsi al Comitato No Impianto Fotovoltaico e ai Comuni interessati dall’opera per esprimere la contrarietà alla sua realizzazione. Il progetto in questione prevede la costruzione a terra di un impianto fotovoltaico da 68,48 Mwp che occuperà una superficie agricola di circa 87 ettari con un notevole impatto per il territorio locale. "Fermare il consumo di suolo agricolo - spiegano i portavoce del gruppo - per Legambiente è una priorità imprescindibile per garantire la sostenibilità alimentare ed evitare la perdita di servizi eco sistemici fondamentali, l’aumento dei rischi idrogeologici, gli impatti negativi sull’economia e i cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legambiente Terre di Parchi: "Diciamo no al fotovoltaico"

