Gnocchi ripieni taragna pesce fritto e birra | le sagre di luglio in Bergamasca

Luglio in Bergamasca si trasforma in un festival di sapori e tradizioni, tra gnocchi ripieni ad Albino, polenta taragna a Roncola San Bernardo, pesce fritto a Riva di Solto e Ponte Giurino, e la festa della birra a San Pellegrino. Un mese ricco di eventi che celebra cucina tipica, convivialità e allegria. Scopri gli appuntamenti imperdibili e lasciati conquistare dal gusto autentico di questa terra. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al meglio le sagre di luglio.

Gli gnocchi ripieni ad Albino, la polenta taragna a Roncola San Bernardo, il pesce fritto a Riva di Solto, il pesce a Ponte Giurino, la birra a “BeerGhèm – Festa dei birrifici artigianali” a San Pellegrino, cucina tipica e altro ancora. Sono tante le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel mese di luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 6 luglio al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrĂ la sagra della burrata, polpo e bombette. Si potranno gustare: crudo di Parma, pomodoro cuore di bue e burratina pugliese, insalata di polpo, pomodorini, olive e basilico fresco con pane carasau, frisella con tentacoli di polpo, stracciatella pugliese, pomodorini e maionese profumata al wasabi, tagliatelle al ragĂą di polpo e sugo di crostacei, paccheri con passatina di pomodori gialli e stracciatella di burrata, pasta senza uovo con passatina di pomodori gialli e straccetti di veg-tonno, bombette pugliesi servite con spadellata di verdure, polpo burger: polpo, salsa guacamole, pomodoro candito e stracciatella di burrata, vegfish burger: cotoletta di vegfish, pomodoro candito, insalatina e veg-salsa tartara e Tartare di manzo con salsa tartara, burratina e avocado. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gnocchi ripieni, taragna, pesce fritto e birra: le sagre di luglio in Bergamasca

