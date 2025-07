Laguna lavori senza fine Oltre 700 giorni di ritardo | Soldi pubblici sperperati

La vicenda della piscina Pia Grande di Monza è un esempio lampante di come i soldi pubblici possano essere sperperati senza freni, con oltre 700 giorni di ritardo su un progetto che avrebbe dovuto concludersi in pochi mesi. Un vero e proprio record di inefficienza che solleva dubbi e polemiche. Francesca Pontani, ex consigliere comunale e attivista, non manca di lanciare dure accuse: questa situazione è un fallimento che danneggia la comunità e la trasparenza amministrativa.

"La laguna della piscina Pia Grande di Monza ha stabilito un record: ben 730 giorni di ritardo su un progetto di appena 100 giorni di lavoro. La partenza dei lavori risale al 28 giugno 2023 e la data di completamento prevista, il 27 aprile 2024, è un ricordo lontano. Dopo un cambio di impresa, l'obiettivo sembra essere diventato un miraggio". Spara a zero Francesca Pontani, insegnante, ex consigliere comunale e militante del Partito Liberaldemocratico di Monza: "Riteniamo che i fondi pubblici, 412mila euro del Pnrr, debbano essere spesi con attenzione e responsabilità". Pontani si rivolge all'assessora allo Sport, Viviana Guidetti, chiedendo di rendere conto di quando assicurava che tutto sarebbe stato pronto entro l'estate 2024.

"Quella laguna blu che doveva essere costruita in 100 giorni ma che dopo 730 non è ancora finita" - Due anni fa, l’entusiasmo aveva portato la promessa di una laguna blu tra giochi d’acqua e solarium, pensata per rendere indimenticabile l’estate dei monzesi.

