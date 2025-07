Salta il cantiere con il Superbonus. Il progettista va comunque pagato.

Anche quando un cantiere salta e il Superbonus 110% svanisce, il professionista non perde il diritto alla parcella. La recente sentenza del Tribunale di Monza chiarisce che l'impegno del progettista, anche senza esecuzione dei lavori o pagamento tramite lo sconto in fattura, resta comunque riconosciuto. Una decisione che rafforza i diritti dei professionisti e sottolinea l'importanza di tutelare il lavoro svolto, indipendentemente dall'esito finale.

Il professionista che ha svolto attività di progettazione per conto di un condominio per lavori con il Superbonus Edilizio 110% poi non eseguiti ha comunque diritto al pagamento della parcella, anche se gli inquilini avevano intenzione di pagarlo tramite lo sconto in fattura. È quanto ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Monza nel caso di un condominio che aveva conferito a un architetto l'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da agevolare con il Superbonus. L'agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio per far fronte alla crisi economica causata dal Covid rendeva possibile alcuni interventi edilizi senza alcun costo, ma nel 2023 sono state bloccate le cessioni di credito e quindi molti condòmini hanno deciso di non procedere con i lavori, non pagando neppure i professionisti che avevano reso la prestazione d'opera in loro favore.