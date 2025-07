Il bimbo di Cattelan quelli di Gaza e la ragazzina sul tetto dell’ex Reggiani E noi?

Il bambino di Cattelan, apparso improvvisamente sulle spalle della statua di Garibaldi, ha acceso un acceso dibattito tra sorpresa, curiosità e polemiche. Questa immagine potente invita a riflettere sul rapporto tra passato e futuro, tra eroi storici e sogni di rinascita. Un simbolo che sfida l’obiettivo di guardare avanti senza dimenticare le radici, lasciando spazio a molte interpretazioni e a un ricco confronto culturale.

Il bambino di Cattelan, improvvisamente comparso in città sulle spalle della statua di Garibaldi ha destato sorpresa curiosità e polemiche. Molte sono le interpretazioni cui si presta. Prima di tutto un invito: un bimbo che guarda al futuro sulle spalle di un gigante del passato, l’eroe dei due mondi che guidò la spedizione dei Mille per unire l’Italia e dar unità politica a questa nazione, così delineata nei confini geografici così parcellizzata quanto alle sovranità politiche. Forse “l’Artista” ci vuol dire che il futuro immaginato allora per noi oggi è glorioso presente. Ma. In questo bambino io vedo tutti i piccoli del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it