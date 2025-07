si staccano grosse pietre giardini nel degrado

i loro interventi, si stanno occupando di valutare le cause del distacco e di pianificare un intervento di ripristino rapido ed efficace. La tutela del patrimonio e la sicurezza dei cittadini sono al centro delle priorità dell’amministrazione, che invita tutti a collaborare e a segnalare eventuali altri segnali di degrado. Solo con un impegno condiviso possiamo restituire alla città il suo splendore e garantire un ambiente sicuro per tutti.

I giardini pubblici del centro storico di Recanati versano in condizioni critiche e necessitano di urgenti interventi di manutenzione. A far scattare l'allarme è stato il distacco di alcune grosse pietre da un arco del sottopassaggio pedonale che attraversa l'area verde. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha deciso di transennare il passaggio evitando così rischi per i cittadini. A seguito dell'episodio, i tecnici del Comune – tra cui il dirigente Maurizio Paduano – hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della struttura. Pur escludendo il rischio di crolli, è emersa la necessità di un intervento di consolidamento: molte pietre che compongono le pareti del viottolo interno, situato al secondo livello dei giardini, risultano instabili e vanno fissate.