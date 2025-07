Garlasco i Poggi | La doppia vita di Chiara le accuse a Marco il risarcimento | ecco perché vorremmo silenzio

Nel cuore di Garlasco, una tragedia che scuote ancora le coscienze: la morte di Chiara, la giovane uccisa nel villino di via Pascoli, e le accuse infamanti rivolte a Marco. Mentre il gossip dilaga sui social, i genitori Giuseppe Poggi e Rita Preda chiedono silenzio e rispetto, svelando la loro verità in un’intervista esclusiva. Scopriamo insieme la doppia vita di chiara, le accuse infondate e il vero volto di questa drammatica vicenda.

La figlia Chiara uccisa nel villino di via Pascoli a Garlasco. E il figlio Marco accusato sui social network di essere assassino o complice. Giuseppe Poggi e Rita Preda parlano oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano firmata da Selvaggia Lucarelli. Partono dall'ultima accusa: ovvero quella di aver fornito un alibi falso al figlio nel giorno dell'omicidio della figlia. Secondo il settimanale Giallo Marco Poggi non era in hotel con i genitori a Falzes in Trentino. Loro hanno consegnato ai media le foto-ricordo che lo ritraggono per smentire. E accusano: «Sono arrivati ad accusare nostro figlio di aver ucciso la sorella.