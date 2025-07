L’estate militante di Schlein tra direzione assemblea nazionale e feste dell’Unità con Renzi

L’estate di Elly Schlein si anima tra incontri decisivi e grandi appuntamenti, dalla Direzione nazionale alle Feste dell’Unità con Renzi. Tra pianificazioni strategiche e momento di confronto con i militanti, la leader si prepara a tracciare il cammino per un futuro politico tutto da scrivere. Scopri come si svolgerà questa intensa stagione politica, tra sfide e opportunità, e quali saranno le tappe fondamentali del suo percorso.

Una Direzione, quindi l'Assemblea nazionale, nella seconda metà di luglio. E poi le Feste dell'unità. Elly Schlein studia la road map

