Il piacere proibito della tv inguardabile. E l’Italia naufraga sull’isola del trash.

Nel mondo della televisione, alcuni programmi sono un vero e proprio guilty pleasure: irresistibili, ma vergognosamente trash. Ci affascinano con la loro goffaggine e il loro fascino proibito, trasformandosi in un fenomeno di massa che sfida l’ipocrisia sociale. Sono l’isola del trash su cui l’Italia naufraga, attirando milioni di spettatori che, tra una risata e un imbarazzo, non possono fare a meno di seguire. Ma perché ci piace così tanto?

Piacere colpevole, o vergognoso. Ma detto in inglese è più elegante, anzi più cool: guilty pleasure. Tradotto: si fa ma non si dice. Anzi, si guarda ma non si ammette. Già , parliamo di tivù e di quei programmi che nessuno dirà mai di seguire perché intollerabilmente trash e che quindi non si capisce come possano fare certi cospicui ascolti (ma appunto perché sono trash!, è la risposta, e così il cane dell'ipocrisia si morde la coda). Insomma, in un salotto o in ufficio e nemmeno in coda alle poste nessuno confesserà di essere un avido consumatore di fiction turche, quelle con gli attori pieni di muscoli e di dieresi nei cognomi, o dei falò di confronto fra cornuti e cornificatori di Temptation Island (a proposito, avviso agli astinenti: l'orrido quindi irrinunciabile reality riparte dopodomanio, ma non fate sapere di saperlo).