italmobiliare dal 3 luglio acquista azioni proprie

Italmobiliare torna a rispolverare la strategia delle azioni proprie, un segnale forte in un mercato che negli ultimi mesi ha visto il titolo perdere quasi il 9%. Dal 3 luglio, la societĂ annuncia il riacquisto di azioni come segnale di fiducia e stabilitĂ , riallineando gli interessi di mercato con quelli degli azionisti. Ma cosa significa davvero questa mossa? Scopriamolo insieme.

Un mercato azionario che non premia, nell’ultimo anno il titolo in Borsa è sceso dell’8,93%, e così Italmobiliare dal 3 luglio torna ad acquisire azioni proprie. Un segnale per il mercato e per gli azionisti. La comunicazione di bayback a partire dal prossimo 3 luglio è stata comunicata dalla stessa Italmobiliare Spa. “Ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 119711999 (il Regolamento Emittenti), l’avvio dal 3 luglio 2025 di un programma di acquisto di azioni proprie (il Programma). Il Programma sarĂ attuato in esecuzione e in conformitĂ alla delibera dell’assemblea degli azionisti del 17 aprile 2025, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa e anche in considerazione del recente contesto relativo al mercato azionario e, di riflesso, all’andamento del titolo Italmobiliare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it