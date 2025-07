4 trend make-up per l' estate 2025 | labbra glossate ombretti Y2K blush blindness e sun projection skin

L'estate 2025 si prepara a sorprenderci con look make-up audaci e irresistibili. Da labbra glossate che catturano la luce agli ombretti Y2K pieni di energia, passando per blush bold e tecniche di Sun Projection Skin per un incarnato radioso. Queste tendenze invitano a esagerare, mescolando colori vibranti e texture sorprendenti, per un trucco fresco, luminoso e assolutamente da provare. Scopri come conquistare il volto piĂą hot della stagione!

Il trucco dell'estate è fresco e luminoso, ma lascia spazio anche al colore, sia sul viso che sugli occhi, dove esagera con tonalitĂ vibranti e inattese che spaziano dall'azzurro al viola alle texture metalliche. Vi raccontiamo le tendenze piĂą hot di stagione, tutte da sperimentare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 4 trend make-up per l'estate 2025: labbra glossate, ombretti Y2K, blush blindness e sun projection skin

