ciclista ucciso caccia al pirata con i filmati

Una tragedia scuote Sesto ed Uniti, dove la morte di Manuele Casana, travolto da un pirata della strada, ha suscitato sgomento e rabbia. Le telecamere lungo la Codognese potrebbero rivelare l’identità del responsabile, forse un mezzo pesante in fuga. La comunità aspetta con ansia giustizia, mentre le indagini proseguono per catturare il colpevole e fare luce su questa terribile vicenda.

SESTO ED UNITI (Cremona) Le telecamere lungo la Codognese potrebbero svelare chi è il pirata che sabato sera ha travolto e ucciso Manuele Casana (nella foto). È caccia al veicolo, probabilmente un mezzo pesante, sicuramente secondo i primi accertamenti non un'auto, che poco dopo le 20 di sabato ha investito il 59enne di Acquanegra Cremonese. Casana proveniva da Spinadesco in sella alla sua bicicletta elettrica, in fondo a via Milano si è immesso sulla Codognese con direzione Baracchino. Stava rientrando a casa. È stato lì che il 59enne è stato travolto, sbalzato per diversi metri. Ma l'investitore non si è fermato.