Squadre confermate per la Coppa del Mondo di club Ultimo 16 cravatta

L’attesa è finita: l’Inter Milan si prepara ad affrontare la temibile squadra brasiliana Fluminense negli ottavi di finale della Coppa del Mondo di Club a Charlotte. Un match ricco di emozioni che mette in palio un pass per i quarti, dove i finalisti della Champions League sperano di sfidare Manchester City o Al-Hilal. La sfida promette spettacolo e suspense, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

2025-06-30 20:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Inter Milan Face la squadra brasiliana Fluminense a Charlotte negli ultimi 16 della Coppa del Mondo di Club. I finalisti della Champions League stanno cercando di prenotare un quarto di finale contro Manchester City o Al-Hilal, che si incontrano più tardi. Stadium Bank of America @Fifacwc 14 giugno – 13 luglio Ogni gioco Gratuito https:t.congkr1qljuk @Daznfootball @Daznit #Forzainter #Fifacwc #TakeTotHeworld #Interfluminense pic.twitter.commd3wkzjwoz – inter (@inter) 30 giugno 2025 Al-Hilal è ora gestito dall’ex boss dell’Inter Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

