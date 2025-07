Rifornimento al casello è la prima stazione a idrogeno

In un momento storico in cui la sostenibilità diventa priorità, la Lombardia si conferma ancora una volta all'avanguardia con la prima stazione di rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale, situata al casello 232. Questa innovativa infrastruttura, frutto della collaborazione tra Gruppo Fnm e Milano Serravalle, rappresenta un passo decisivo verso un futuro più verde e connesso, sostenendo i collegamenti tra Genova e il Nord Europa. Un esempio di come l’Italia possa guidare la rivoluzione energetica.

"La strategia all’idrogeno obiettivo prioritario per la comunità europea, Lombardia ancora una volta apripista", folla di autorità in tangenziale, sulla grande area ancora cantiere a Carugate est, che ospita la prima stazione di rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale della regione, "sosterrà i collegamenti e la logistica fra Genova e il nord Europa". L’impianto e l’iniziativa portano la firma di Gruppo Fnm e Milano Serravalle. Un primo passo: il progetto complessivo, cofinanziato da fondi Pnrr e Ue prevede la realizzazione di cinque stazioni tra Milano e Tortona, con un investimento complessivo di 55,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifornimento al casello, è la prima stazione a idrogeno

