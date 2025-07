La rotonda della discordia Firme contro il progetto La sindaca | l’opera si farà

La controversia sulla rotonda Lesmo-Correzzana infiamma il dibattito locale, con le raccolte firme della minoranza di centrodestra e il sostegno della sindaca che assicura: “L’opera si farà”. Mentre Sara Dossola respinge ogni accusa e illustra i benefici dell’intervento per la sicurezza e la fluidità del traffico, la questione si avvia a una conclusione definitiva, sancendo un importante passo in avanti per il miglioramento infrastrutturale della zona.

Polemica sulla rotonda Lesmo-Correzzana, la minoranza di centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia, raccoglie firme contro il progetto messo in cantiere dalla Provincia con i soldi della Regione. La sindaca chiarisce: "L’opera si farà". Sara Dossola respinge al mittente ogni addebito e ripercorre l’iter della soluzione viabilistica "attesa da tanto per mettere in sicurezza automobilisti e strade e rendere più snello il traffico". "Il progetto non ha niente a che fare con Lesmo Amica e con le giunte di centrosinistra – chiarisce la prima cittadina –, affonda le proprie radici nel lontano 2012, quando la lista che oggi amministra stava per nascere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rotonda della discordia. Firme contro il progetto. La sindaca: l’opera si farà

