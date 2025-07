Artusiana l’arte di mangiar bene con Veneziani

Sei pronto a immergerti in un affascinante viaggio tra storia, arte e gastronomia? Questa sera alle 21, Casa Artusi ospita Jacopo Veneziani, che ci guiderà attraverso secoli di tradizioni culinarie e artistiche tra Romagna e Toscana. Un'occasione imperdibile per scoprire come le storie di Leonardo da Vinci e Pellegrino Artusi si intreccino ancora oggi nelle nostre tavole e nelle nostre culture, testimoniando quanto la passione per il buon cibo sia un patrimonio universale e senza tempo.

Jacopo Veneziani sarà ospite di Casa Artusi alle 21 nel convegno ‘L’arte di mangiar bene’, nel quale il conduttore televisivo, divulgatore e storico dell’arte guiderà il pubblico in uno straordinario viaggio alla scoperta della storia tra la Romagna e la Toscana, dal 1500 al 1800 e fino ai giorni nostri, per ripercorrere i destini ‘incrociati’ di Leonardo da Vinci e di Pellegrino Artusi. Secoli d’arte e di buon cibo che testimoniano quanto la cultura alimentare si presti all’arte figurativa e non solo. È questo uno degli appuntamenti di questa giornata di Festa Artusiana a Forlimpopoli, che aprirà i battenti con una visita tematica ‘A tavola nel mondo antico’ tra i reperti del museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Artusiana, l’arte di mangiar bene con Veneziani

