Corriere dello Sport – Il calciomercato parte da Rimini | oggi la cerimonia d’apertura

Il calciomercato estivo del 2025 prende ufficialmente il via con l’evento più atteso dell’anno: il Gran Galà di Rimini, al Grand Hotel. Un’occasione imperdibile per tifosi e addetti ai lavori di scoprire le ultime novità, svelare strategie e anticipare i grandi movimenti di mercato. L’atmosfera è già calda sui social, mentre il sipario si alza su settimane di emozioni e colpi di scena. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del calcio, perché tutto sta per iniziare!

Tutto pronto per l'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato del 2025. Come da tradizione, oggi lunedì 30 giugno, si svolgerà il Gran Galà d'apertura nella cornice del Grand Hotel di Rimini, evento diventato un riferimento per il mondo del calcio professionistico. L'appuntamento è promosso e organizzato dall'A.Di.Se. – Associazione Italiana Direttori Sportivi e da Master Group Sport con il patrocinio della FIGC, della Lega Serie A, B e C e con il supporto istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

