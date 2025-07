Giornalista licenziato per aver detto verità sgradite su Hamas e Israele Il caso Kupchik

Il caso Kupchik ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti della verità in un mondo sempre più polarizzato. Recentemente, a Bruxelles, si è tenuto il “Festival della Resistenza”, celebrando il 7 ottobre con scene di forte impatto che hanno suscitato controversie e riflessioni. Un episodio che mette in luce quanto sia complesso affrontare temi delicati come Hamas e Israele, e le conseguenze di parlare apertamente.

Qualche settimana fa a Bruxelles andava in scena il "Festival della Resistenza". Una rievocazione del 7 ottobre con i terroristi vestiti con kef.

Giornalista licenziato per aver detto verità sgradite su Hamas e Israele. Il caso Kupchik - Se metti in discussione le notizie che arrivano dalla Striscia e difendi Israele in occidente vieni messo alla porta: lo insegna la vicenda del commentatore di LN24, in Belgio. Segnala ilfoglio.it

