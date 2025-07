Premio Filippin 2025 a Giuseppe Lippi | eccellenze scientifiche e formazione di qualità negli Istituti Filippin

Il Premio Filippin 2025 celebra l’eccellenza scientifica e la formazione di qualità negli istituti filippin, riconoscendo figure come il professor Giuseppe Lippi, il cui impegno durante l’emergenza Covid-19 ha lasciato un’impronta indelebile a livello globale. Questo evento sottolinea come una solida formazione sia la chiave per costruire carriere di successo e contribuire allo sviluppo di innovazione e conoscenza nel nostro Paese.

Il Premio Filippin 2025 è stato conferito al professor Giuseppe Lippi, figura di riferimento a livello internazionale per il suo ruolo durante l'emergenza Covid-19 come leader della task force della Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio. L'evento è stato l'occasione per riflettere sull'importanza della formazione scolastica nella costruzione di carriere d'eccellenza e .

