Nuova Audi Q3 Sportback 2025 | arriva a settembre Motori ed info

Preparati a scoprire la rivoluzione nel mondo dei crossover compatti: la nuova Audi Q3 Sportback 2025, presentata a fine agosto, promette di stupire con un design raffinato e tecnologie all’avanguardia. Con motori potenti e innovativi, questa vettura segna un nuovo capitolo di stile e prestazioni. Ma quali sono le novità chiave che la rendono così attesa? Scopriamolo insieme.

Presentata da pochi giorni, la nuova Audi Q3 sta facendo già parlare di sè per una linea senza tempo, rivista rispetto al modello precedente e per la tanta tecnologia a bordo. Nei prossimi mesi arriverà anche la sorella sportiva Audi Q3 Sportback, con una presentazione che dovrebbe avvenire tra la fine del mese di agosto ed i primi 15-20 giorni del mese di settembre. Vediamo di seguito quali saranno le principali novità della nuova Audi Q3 Sportback. Le immagini dell’articolo, non ancora ufficiali, sono dei render presi dal video del canale Youtube di Alex Bine. Di seguito il link alla fonte: La nuova generazione del suv crescerà in dimensioni sino a sfiorare i 455 cm. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it