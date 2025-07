Paella sangria balli e zumba | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se cerchi un modo divertente e coinvolgente per trascorrere la serata a Bergamo e provincia, sei nel posto giusto! Tra sapori autentici, musica, ballo e cinema all'aperto, le opzioni sono davvero tante. Dalla festa della paella valenciana al Festival di Zumba, senza dimenticare il cinema sotto le stelle e le serate danzanti degli anni 60/70, ogni evento promette emozioni uniche. Scopri cosa fare questa sera e lasciati travolgere dall’energia bergamasca!

Il Festival della paella valenciana & della sangria all’estivo Spritz&Burger di Albino, il ballo liscio e anni 6070 con Pier Offredi all’Almenno Summer Musica Festival di Almenno San Salvatore, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, la festa alla Madonna della Castagna, zumba a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 1° luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della cittĂ lontano dal caldo estivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Paella, sangria, balli e zumba: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

