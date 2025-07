Fosso Rio Petronilla Senzacqua esulta a metà

Dopo oltre quarant’anni di attesa, finalmente si apre una nuova pagina per i sangiorgesi: un intervento strategico sul Fosso Rio Petronilla, un tratto delicato del territorio che da anni richiedeva interventi concreti. Il Comune, con impegno e visione, ha presentato il progetto al Genio Civile delle Marche, segnando un passo decisivo verso la tutela e il miglioramento di questa area. Risultato? È arrivato il...

C'è un'opera che da oltre quarant'anni i sangiorgesi aspettano. Un lavoro che riguarda un tratto delicato del territorio, quello del fosso Rio Petronilla, che sfocia proprio lì, accanto allo stabilimento balneare della Lega Navale Italiana. "Il Comune – spiega il vice sindaco, Fabio Senzacqua – si è fatto carico di un passo fondamentale: ha redatto il progetto e lo ha presentato al Genio Civile delle Marche. Risultato? È arrivato il finanziamento, 200mila euro, per la sistemazione e messa in sicurezza di quel tratto storico". Secondo il vice sindaco cìè certamente soddisfazione che però si mascola all'amarezza.

