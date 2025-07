Vandali in azione sulla spiaggia | distrutti ombrelloni e sdraie

Un gesto irresponsabile ha trasformato la spiaggia del Crazy Beach Numana Dog in un campo di battaglia, con ombrelloni e sdraie distrutti. Tuttavia, il gestore, con ironia e spirito positivo, ha ringraziato i giovani vandali e le loro famiglie per aver dato loro un'inaspettata, seppur insolita, sessione di allenamento. In moments come questi, l’umorismo può davvero fare la differenza, ricordandoci che anche nelle difficoltà si può trovare la forza di sorridere e guardare avanti.

"Vorrei ringraziare questi giovani e le loro famiglie che con la loro prova di forza e ginnastica fanno stare in forma anche a me", ha detto usando l’ironia il gestore del Crazy beach Numana dog, l’unica spiaggia del Conero dove possono far ingresso anche i cani. Il suo stabilimento balneare se l’è ritrovato così l’altro ieri mattina, a inizio fine settimana, uno dei più caldi dell’estate con ogni probabilità . Baby vandali la sera prima avevano preso di mira sdraio e ombrelloni. Ne hanno distrutti diversi. Altri li hanno scaraventati a due passi dall’acqua. Era tutto pronto per la giornata seguente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali in azione sulla spiaggia: distrutti ombrelloni e sdraie

